В россии заявили о желании прекратить войну в Украине

В интервью российскому государственному телевидению в четверг лавров* сказал, что россия хочет, чтобы война в Украине, который москва называет «специальной военной операцией», закончился, но поддержка Киева Западом играет важную роль в том, как россия подходит к кампании.

Министр иностранных дел россии также заявил, что силы рф ответят на поставку в Киев западного оружия большей дальности, попытавшись оттеснить украинские силы дальше от своих границ, чтобы создать безопасную буферную зону.

Лавров сказал, что у поссии есть все необходимое для войны, и она не просила членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — возглавляемого москвой альянса, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан — оказать материальную поддержку.

Тем временем Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата за поведение, несовместимое с международными соглашениями, — это причина, которую часто приводят в делах о шпионаже. Об этом заявило в четверг министерство иностранных дел Австрии, не уточнив подробностей.

По данным Reuters, двое из четырех дипломатов находятся в постоянном представительстве при ООН в Вене и действовали способом, «несовместимым» с соглашением между ООН и Австрией. Двое других — сотрудники российского посольства, которые действовали «несовместимо» с их дипломатическим статусом.

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Напомним, что в ISW оценили, удастся ли россии захватить Бахмут.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.