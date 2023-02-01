Ле Пен рассказала, что может привести к Третьей мировой войне

«Полная приверженность НАТО… приведет к третьей мировой войне», — подчеркнула она.

Французский политик и член Национального собрания Марин Ле Пен предупредила во вторник, что полное вмешательство НАТО в войну в Украине спровоцирует третью мировую войну.

Обращаясь к парламенту от имени своей политической партии «Национальное объединение», Ле Пен сказала, что «всегда осуждала вторжение на суверенную территорию Украины», но подчеркнула, что спорадические поставки наступательных вооружений западными странами, вероятно, приведут к мировой войне. «Полная приверженность НАТО… приведет к третьей мировой войне», — подчеркнула она.

Бывший кандидат в президенты закончила свое выступление призывом к «дипломатическому урегулированию конфликта» и призывом к подготовке крупной мирной конференции.

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Напомним, что Макрон сделал скандальное заявление о вступлении Украины в НАТО.

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