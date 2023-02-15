Ледниковые озера, образовавшиеся из-за потепления, угрожают миллионам людей

Ученые заявили, что сильное наводнение из ледниковых озер, образовавшихся или расширившихся в результате изменения климата, угрожает по меньшей мере 15 млн человек во всем мире, большинство из них в четырех странах.

По сообщению Nature Communications, более 9 млн человек в так называемой Высокогорной Азии живут на пути потенциальных наводнений, вызванных прорывом ледниковых озер, в том числе 5 млн человек в северной Индии и Пакистан. Китай и Перу также особенно подвержены опасности внезапных наводнений из-за таяния ледников, согласно исследованию, которое является первой глобальной оценкой районов, подверженных наибольшему риску.

Согласно исследованию 2020 года, основанному на спутниковых данных, объем озер, образовавшихся в результате распада ледников во всем мире из-за глобального потепления, за 30 лет увеличился на 50%.

Ледниковые озера особенно нестабильны, потому что они чаще всего перекрыты льдом или отложениями, состоящими из рыхлой породы и обломков. Когда скапливающаяся вода прорывается через эти случайные преграды, ниже по течению может произойти массовое наводнение. Такого рода наводнения стали причиной тысяч смертей в прошлом веке, а также уничтожения населенных пунктов, инфраструктуры и домашнего скота.

«Наиболее опасны не районы с наибольшим количеством или наиболее быстро растущими озерами. Вместо этого потенциальную опасность определяет количество людей, их близость к ледниковому озеру и, что немаловажно, их способность справиться с наводнением», — сказала ведущий автор Кэролайн Тейлор, докторант Университета Ньюкасла в Англии.

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