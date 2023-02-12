Легендарная британская группа выпустила клип с разоблачением намерений путина

Британская группа Pet Shop Boys презентовала композицию Living in the past («Живя в прошлом»). В композиции описаны намерения российского диктатора путина.
Так, в песне утверждается, что глава рф хочет повторить путь своего предшественника Сталина.
«Я хочу, чтобы меня боялись, как все боялись его. Я хочу, чтобы люди умирали с моим именем на устах. Я все, о чем постоянно говорят в новостях о насилии. Я там, на ваших границах, и не собираюсь уходить», — поют Pet Shop Boys.
Вместе с песней группа представила видео, в котором присутствуют кадры инаугурации путина, разгон митингующих «Омоном», а также бюст Сталина.
Как сообщал Курсор, Боно и Эдж из легендарной группы U2 выступили для украинцев в Киеве на станции метро Крещатик. Также к ним присоединилась группа Антитела, которая недавно выпустила хит с Эдом Шираном.
Легендарные музыканты исполнили несколько своих хитов. Послушать Боно и Эджа из U2 пришли журналисты, волонтеры, а также военные и обычные прохожие.
Курсор писал ранее, что Британский музыкант Пол Маккартни поддержал украинцев во время концерта. Легендарный участник группы The Beatles появился на сцене в городе Спокан (Вашингтон) с украинским флагом в руках.
Еще мы писали, что Амаль Клуни выступила в поддержку Украины на неофициальном заседании Совета Безопасности ООН. Британский юрист по правам человека, жена американского актера Джорджа Клуни Амаль Клуни выразила свою поддержку украинскому народу и осудила преступные действия россии.
Также мы сообщали, что Джоан Роулинг высказалась по поводу военного вторжения россии на территорию Украины. Писательница заявила, что жалеет, что не может творить магию для того, чтобы защитить Украину от агрессии путина.