Легендарная британская группа выпустила клип с разоблачением намерений путина

В песне утверждается, что глава рф хочет повторить путь своего предшественника Сталина.

Британская группа Pet Shop Boys презентовала композицию Living in the past («Живя в прошлом»). В композиции описаны намерения российского диктатора путина.

Так, в песне утверждается, что глава рф хочет повторить путь своего предшественника Сталина.

«Я хочу, чтобы меня боялись, как все боялись его. Я хочу, чтобы люди умирали с моим именем на устах. Я все, о чем постоянно говорят в новостях о насилии. Я там, на ваших границах, и не собираюсь уходить», — поют Pet Shop Boys.

Вместе с песней группа представила видео, в котором присутствуют кадры инаугурации путина, разгон митингующих «Омоном», а также бюст Сталина.

Как сообщал Курсор, Боно и Эдж из легендарной группы U2 выступили для украинцев в Киеве на станции метро Крещатик. Также к ним присоединилась группа Антитела, которая недавно выпустила хит с Эдом Шираном.