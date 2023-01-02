Лидер Хизбаллы перенес второй инсульт и госпитализирован в Бейруте

Насралла ранее отменил речь, которую он должнен был произносить в прошлую пятницу.

Согласно сообщениям из Ливана и Саудовской Аравии, генеральный секретарь «Хизбаллы» Хасан Насралла был доставлен в реанимацию после перенесенного инсульта.

Сообщения появились после того, как Насралла отменил запланированную на пятницу речь, когда ливанская террористическая организация объявила через свои дочерние СМИ, что он заболел гриппом и не может нормально говорить.

Саудовский журналист Хусейн аль-Гави опроверг заявление «Хизбаллы», заявив, что Насралла действительно перенес второй инсульт, а не заболел, как сообщалось. Сообщается, что лидер «Хизбаллы» был госпитализирован в больницу «Великий пророк» в Бейруте.

Насралла также собирается выступить во вторник, чтобы отметить годовщину убийства командующего отрядом «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.

Известно, что генеральному секретарю «Хизбаллы» 62 года, и о каких-либо хронических болезнях у него не сообщалось.

Ранее Курсор писал, что лидер Хизбаллы не смог высказаться о новом правительстве Израиля: что случилось. Это происходит на фоне распространения холеры в Сирии и Ливане.

Курсор также сообщал, что Иран хвастается поставками ракет палестинцам и Хизбалле. Стало известно, как Иран разрабатывал свои ракеты и распространял их среди своих союзников на Ближнем Востоке.