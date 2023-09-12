По его словам, интересы Вашингтона – это не милосердие или другие "абстрактные принципы", связанные с альтруизмом.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл выступил перед членами своей партии и заявил, что их страна должна помогать Украине, чтобы та победила *россию в войне.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По его словам, интересы Вашингтона – это не милосердие или другие "абстрактные принципы", связанные с альтруизмом. Наоборот, они состоят в необходимости из-за "безграничной дружбы" между Китаем и рф.

"Я подчеркиваю: не мы защищаем Украину от агрессии, украинцы это делают", – отметил он.

Политик подчеркнул, что москва и Пекин являются двумя диктаторскими режимами и величайшими врагами США. Если создавать дальнейшие препоны в предоставлении помощи, тогда это лишь больше подтолкнет россию и Китай к тому, чтобы углубить партнерство.

По словам Макконнелла, тезисы о том, что Вашингтону не следует вмешиваться в дела страны, на территорию которой вторгся враг, нивелируют принцип "защиты Тайваня" и других уязвимых стран. Он также заявил, что если бы не война в Украине, то США бы не получали такое количество оборонных заказов со стороны Европы и Азии.

Полномасштабное вторжение россиян научило Запад "очень важному уроку" о том, что нужно инвестировать средства в оборонно-промышленный потенциал. Политик добавил, что в современных условиях новый взгляд на "лидерство США" должен предполагать стремление к максимальному ослаблению военной силы рф.

Также "Курсор" сообщал, что бывшего президента США шокировало старое фото, на котором он зафиксирован с пригожиным.

Помимо этого недавно было названо точное место встречи Нетаниягу и Зеленского.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!