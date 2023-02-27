Лидеры G7 выступили с заявлением относительно войны рф против Украины

Страны «Большой семерки» призывают рф немедленно прекратить военную агрессию и полностью вывести свои войска за пределы международно признанной территории Украины.

Страны G7 осуждают незаконную, неоправданную и ничем не спровоцированную войну, развязанную россией*, абсолютное неуважение к принципам Устава ООН и безразличие к последствиям этой войны для людей во всем мире.

Об этом говорится в заявлении лидеров государств Большой семерки, которую обнародовало представительство ЕС в Украине.

Лидеры государств G7 призывают рф немедленно прекратить военную агрессию и полностью вывести свои войска за пределы международно признанной территории Украины и подчеркивают, что война россии против Украины — это также нападение на фундаментальные принципы суверенности наций, территориальной целостности государств и уважения к правам человека.

Также государства «Большой семерки» подтвердили поддержку усиления санкций и других экономических мер для дальнейшего противодействия возможности россии осуществлять свою незаконную агрессию.

В частности, будут расширяться экономические меры, которые уже введены, в том числе для предотвращения их обхода. G7 призывают третьи страны и другие международные субъекты, которые пытаются обойти меры или сорвать их, прекратить материально поддерживать войну, развязанную россией.

«Мы преданны усилиям препятствовать россии находить новые пути получения передовых материалов, технологий, военного и промышленного оборудования из наших юрисдикций, которые она может использовать для развития своих промышленных секторов и дальнейших нарушений международного права. С этой целью мы примем дальнейшие меры для предотвращения доступа россии к ресурсам, необходимым для поддержки ее ВПК», — говорится в заявлении.

Напомним, что военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Это произошло после удачного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, и после освобождения Херсона.

Также, в Институте изучения войны пристыдили Запад и объяснили, почему для Украины важно не потерять Бахмут.

Отметим, в кремле рассказали, когда закончится война в Украине. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, на каких условиях россия готова прекратить военные действия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!