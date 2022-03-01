Лига арабских государств призывает к «дипломатическому решению» в Украине

Лига арабских государств осторожно подошло к вопросу войны в Украине, поскольку она стремится не обидеть Россию, основного поставщика пшеницы и оружия в регион.

Лига арабских государств в понедельник выразила обеспокоенность вторжением России в Украину и призвала к «дипломатическому решению», сообщает AFP .

Большинство арабских стран до сих пор не перешли на ту или иную сторону в войне. Правительства Ближнего Востока и Северной Африки осторожно реагируют на агрессию России, основного поставщика пшеницы и оружия в регион.

В то же время они не хотят отталкивать США, которые поддерживают Украину и являются историческим союзником крупных держав на Ближнем Востоке.

После внеочередного собрания, состоявшегося на пятый день российского вторжения, базирующаяся в Каире Лига из 22 членов опубликовала заявление, отражающее ее желание никого не обидеть.

Он напомнил о «важности соблюдения принципов международного права», призывая к «сдержанности» и «дипломатическому решению».

Блок заявил, что его члены обязались сотрудничать для обеспечения безопасности своих граждан, в основном студентов, тысячи из которых застряли в Украине.

«Курсор» писал о том, что Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

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