Литва предлагает выделить почти 40 млн долларов для переживших Холокост и их потомков

Во Всемирной еврейской организации по реституции «является важным шагом к обеспечению справедливости в отношении литовцев, переживших Холокост, и их семей за те ужасы, которые они перенесли во время Второй мировой войны и после нее».

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните приняла закон о выделении более 38 миллионов долларов в качестве реституции пережившим Холокост и их наследникам.

Об этом сообщает Haaretz.

Ингрида Шимоните внесла законопроект в Сейм, законодательный орган Литвы, в начале этого месяца. Если его примут, это почти удвоит сумму, выделенную правительством на реституцию в стране, где 90% евреев убили во время Холокоста. Сегодня в стране осталось около 5 тысяч евреев.

«Предложение премьер-министра Ингриды Шимоните является важным шагом к обеспечению справедливости в отношении литовцев, переживших Холокост, и их семей за те ужасы, которые они перенесли во время Второй мировой войны и после нее. Мы с нетерпением ждем возможности пересмотреть этот новый закон, который продолжит процесс реституции собственности и поддержит еврейскую жизнь в Литве», – заявили во Всемирной еврейской организации по реституции.

Литовское правительство ранее уже действовало ради выплачивания компенсации жертвам Холокоста. Более десяти лет назад парламент принял закон о выделении 36 миллионов евро, что на тот момент составляло около 72 миллионов долларов, для Фонда доброй воли, финансирующего проекты в интересах еврейского населения страны. Деньги считались реституцией за коммунальное имущество, захваченное у еврейской общины Литвы во время нацистской оккупации.

«Эта оплата представляла собой лишь частичную стоимость имущества. Однако «он предоставил столь необходимые средства для поддержки еврейской общинной жизни в Литве, восстановил несколько объектов еврейского наследия и предложил скромные выплаты нуждающимся выжившим», – поделились WJRO.

Журналисты пишут, что новый законопроект позволит оставшимся в живых и их наследникам подавать заявления о реституции личного имущества, а также продолжит финансирование Фонда доброй воли.

«Курсор» сообщал, что десять стран поддержали проект на тему Холокоста «Память в гостиной».