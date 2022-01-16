Ливан столкнулся с перебоями в работе интернета из-за топливного кризиса

Ливанцы живут всего на несколько часов в день от государственного электричества и полагаются на сеть частных генераторов.

Интернет-услуги были прерваны в Ливане в воскресенье из-за нехватки дизельного топлива.

Об этом сообщает abcnews.go.com.

Имад Крейди, глава государственного интернет-провайдера Ogero, написал в Твиттере, что с раннего воскресенья на крупной станции в западном Бейруте, аль-Мазраа, закончится дизельное топливо, и она отключится. Отключение затронуло более 26 тысяч абонентов, в том числе оперативные штабы Службы общей безопасности страны.

По его словам, к полудню воскресенья местный житель пожертвовал дизельное топливо, что позволило станции снова подключиться к сети. Между тем, в другом районе в восточном Бейруте, Ашрафие, закончилось дизельное топливо, и он работал на батареях.

Ливанцы живут всего на несколько часов в день от государственного электричества и полагаются на сеть частных генераторов, которые также зависят от дизельного топлива. Это часто оставляет кварталы в полной темноте на несколько часов. Между тем, жителям приходится платить за множество услуг, в том числе огромные счета операторам генераторов, которые регулярно меняются по мере обострения кризиса.

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