Лукашенко заявил, что Украина предлагает “пакт о ненападении”

Напомним, что в феврале 2022 года россия использовала Беларусь в качестве плацдарма для начала своего неудавшегося наступления с целью захвата Киева.

Александр Лукашенко заявил во вторник, что Украина предложила пакт о ненападении с его страной, сообщает государственное информационное агентство Белта.

Он также обвинил Запад в вооружении боевиков в Украине, которые потенциально могут дестабилизировать ситуацию в Беларуси.

«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Непонятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать. Нам по периметру хватает вопросов — и в воздушном пространстве, и на земле, зеленая граница. У нас там хватает проблем. Дай бог удержать все это», — сказал он.

Читайте также: беларусский оппозиционер рассказал про общую цель Лукашенко и путина.

Еще мы писали, что американская разведка пока не видит признаков, указывающих на то, что северную границу Украины будут снова атаковать, в частности армия Александра Лукашенко.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.