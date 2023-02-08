Зеленский направляется в Великобританию: Сунак выступил с заявлением

Владимир Зеленский сегодня посетит Великобританию, чтобы выступить перед парламентом и встретиться с премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военнослужащими, которых обучают британские вооруженные силы.

Британия расширит обучение, включив в него пилотов истребителей и морских пехотинцев, «чтобы Украина имела вооруженные силы, способные защищать ее интересы в будущем».

Сунак сказал: «Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решимости и борьбы его страны, а также свидетельством нерушимой дружбы между нашими двумя странами… С 2014 года Великобритания проводит жизненно важную подготовку украинских сил, позволяя им защищать свою страну, защищать свой суверенитет и бороться за свою территорию».

По данным Даунинг-стрит, в рамках программы обучения, которая уже действует в Великобритании, 10 000 украинских военнослужащих были приведены в боевую готовность за последние шесть месяцев, и в этом году она повысит квалификацию еще 20 000 украинских солдат.

Сегодня также ожидается объявление о дальнейших санкциях, в том числе в отношении тех, кто «помог путину построить его личное состояние, и компаний, которые наживаются на военной машине кремля», говорится в заявлении.

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Напомним, что главный союзник путина заявил, что «больше не будет скрывать» намерения вторгнуться в еще одну страну.

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