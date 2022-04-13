В Украине заявили, что потери солдат российской армии составили почти 20 тысяч

Потери российских солдат, которые расплачиваются жизнью за маниакальные идеи путина о захвате мировой власти, приближаются к 20 тысячам.

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщает о потерях армии рф* на 13 апреля. После 48 дней жестокой войны, развязанной путиным в Украине, число убитых солдат составило почти 20 тысяч.

Об этом сообщает на официальной странице Генштаб ВСУ.

В больницы Петербурга привезли более сотни тяжело раненых солдат в большой колонне карет скорой помощи, в каждой машине находятся по 2-3 военных с оторванными конечностями. Российские СМИ продолжают утверждать, что потери «незначительные», другими словами жизни пострадавших солдат не имеют значения для путина.

«Курсор» писал, что Зеленский намерен обменять олигарха Медведчука на пленных украинцев. Задержанный в Украине предатель и беглый олигарх Медведчук может стать ценным кадром при обмене на украинских пленных, удерживаемых армией рф.

Ранее сообщалось, что потери армии рф в Украине уже превысили потери СССР в Афганистане. Украина защищает свои территории и мирных жителей своей страны от нападения армии россии, потери которой уже больше, чем потери в Афганистане за 10 лет.

Также редакция опубликовала, что Байден впервые обвинил путина в геноциде в Украине. Президент США сказал, что глава рф «пытается стереть с лица земли идею быть украинцем», но добавляет, что окончательное решение примут юристы, что может повлечь за собой обязательство действовать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!