Украина проведет военные учения с беспилотниками и противотанковыми ракетами в феврале

Украинская армия проведет учения с 10 по 20 февраля. В то же самое время Россия и Беларусь будут проводить военные учения «Союзная решимость» прямо у границ самой Украины.

Украинская армия проведет военные учения с 10 по 20 февраля в ответ на российские учения в Белоруссии недалеко от северной границы Украины.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова.

Украинский политик сообщил журналистам, что военные постоянно проводят различные учения и с 10 февраля начнут отработку применения беспилотников Bayraktar и противотанковых ракет Javelin и NLAW, предоставленных иностранными партнерами.

Напомним, что западные страны опасаются, что Москва может планировать вторжение в Украину, поскольку она сосредоточила более 100 тысяч военнослужащих на границе с Украиной и разместила еще 30 тысяч в Беларуси для совместных учений. Россия отрицает такой план, говоря, что ей необходимо укреплять оборону на фоне расширения НАТО на восток.

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