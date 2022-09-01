Макрон рассказал, когда ожидает заключения ядерной сделки с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед послом Франции в Елисейском дворце рассказал, когда может быть подписано соглашение с Ираном по ядерной сделке.

Президент Франции заявил в четверг, что надеется, что в ближайшие дни будет заключена сделка по возрождению ядерной сделки с Ираном.

«Я надеюсь, что в ближайшие несколько дней СВПД будет заключен», — сказал Эммануэль Макрон, имея в виду Совместный всеобъемлющий план действий, как официально называется сделка, в своем выступлении перед послом Франции.

Ранее Курсор писал, что более 5000 бывших сотрудников службы безопасности подписали письмо президенту США Джо Байдену, призывая его не подписывать новое ядерное соглашение с Ираном.

Курсор также сообщал, что высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что текст ядерного соглашения, который обсуждался 15 месяцев, больше не намерены менять.