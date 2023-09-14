Мама четверни удивила суммой денег, которую она каждый месяц тратит на детей

Каждый день она меняет 40 подгузников.

Жительница Флориды, родившая четверню, детально рассказала о том, какую сумму ежемесячно приходится тратить на детей.

Об этом сообщает New York Post.

33-летняя Ракель Толвер 5 месяцев назад стала матерью малышей по имена Брайсон, Амайю, Ройс и Дензел. Также у нее есть сын Дрейсон, которому уже 3 года.

Многодетная мать часто снимает видео, посвященные ее ежедневным испытаниям. Одним из них являются финансовые траты. Все финансовые нужды покрывает муж Толвер по имени Дариус, а вот женщина занимается домашними делами.

Так, семья каждый месяц тратит на детей приблизительно 3 тысячи долларов, а именно: 500 долларов на специальную смесь, 210 долларов на подгузники, 80 долларов на влажные салфетки и 400 долларов на две коляски.

Родители вынуждены раз в 3 дня покупать коробку подгузников и влажных салфеток, а также еженедельно большую бутылку стирального порошка и две огромные банки молочной смеси.

Caters News Agency pic.twitter.com/yaAvRW0mOc — Osip Agr (@AgrOsip7903) September 14, 2023

Впрочем, это не единственные траты. Так, сперва родители раскошелились на автокресла, стоимость которых составила 800 долларов. Когда малыши подросли, тогда им понадобились большие сиденья, из-за чего пара выложила еще 1400 долларов.

Для хотя бы какой-то экономии американка покупает использованную одежду и игрушки. Также она "круглосуточно работает" из-за изнурительных задач, в частности смены 40 подгузников каждый день.

"Мы продолжаем кормить и переходить на очень плотный график, потому что это единственный способ выжить. Я кормлю их и меняю памперсы одновременно, причем смена занимает около 20 минут за раз. К счастью, у нас есть друзья и родственники, которые помогли нам с подгузниками, но этого недостаточно", – рассказала она.

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