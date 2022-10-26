Масштабный пожар в Петербурге: опубликованы фото и видео

Минувшим вечером в санкт-петербурге* начался масштабный пожар на местном складе. Российские МЧСники присвоили ему повышенный уровень сложности. О ситуации сообщается на сайте ведомства, подробности раскрывают также российские пропагандистские СМИ.
По предварительным данным, огонь от пожара, начавшегося вчера вечером, охватил уже по меньшей мере 12 тыс. кв. метров площади.
«В здании склада происходит горение строительных материалов на площади 12 тыс. кв. м», — сообщает во вторник вечером пресс-служба управления МЧС.
Сведений о пострадавших на данный момент нет, отмечают в ведомстве.
Тушение пожара усложняется высокой горючей нагрузкой.
Пока что информации о том, что именно находится на складе.
Как сообщал Курсор, боец украинских военных сил сбил крылатую ракету, выпущенную российскими оккупантами по украинским мирным городам.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!