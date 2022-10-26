Масштабный пожар в Петербурге: опубликованы фото и видео

Вечером во вторник в петербурге начался пожар на складе общей площадью 24 тыс. кв. метров и высотой 12 метров.

Минувшим вечером в санкт-петербурге* начался масштабный пожар на местном складе. Российские МЧСники присвоили ему повышенный уровень сложности. О ситуации сообщается на сайте ведомства, подробности раскрывают также российские пропагандистские СМИ.

Мощный пожар охватил склад в поселке Металлострой в Петербурге. По данным МЧС, площадь возгорания составляет 6000 кв. м. pic.twitter.com/uPOlKfGmo6 — Serg Wысоцкий (@SergAibertich) October 26, 2022

По предварительным данным, огонь от пожара, начавшегося вчера вечером, охватил уже по меньшей мере 12 тыс. кв. метров площади.

«В здании склада происходит горение строительных материалов на площади 12 тыс. кв. м», — сообщает во вторник вечером пресс-служба управления МЧС.

Крупный пожар произошел на складе в Санкт-Петербурге #it #itsechttps://t.co/1QlWefmCoY Спасатели приступили к тушению пожара на складе в поселке Металлострой в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-лужба ГУ МЧС по городу. Его площадь составила шесть тысяч ква… pic.twitter.com/il2LeYsMS9 — Time to live — News (@timetolive_news) October 26, 2022

Сведений о пострадавших на данный момент нет, отмечают в ведомстве.

Тушение пожара усложняется высокой горючей нагрузкой.

Крыша горящего склада в Петербурге обрушилась Крыша склада строительных материалов в Колпинском районе Петербурга, где произошел мощный пожар, обрушилась на площади девять тысяч квадратных метров, сообщил замачальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Титенок. озгорание… pic.twitter.com/GwvYGfQhho — ГлавТвит (@GlavTW) October 26, 2022

Пока что информации о том, что именно находится на складе.

Как сообщал Курсор, боец украинских военных сил сбил крылатую ракету, выпущенную российскими оккупантами по украинским мирным городам.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!