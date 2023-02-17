Массовая стрельба в штате Миссисипи: первые подробности

22:23, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Стрельба произошла в разных местах общины Аркабутла.

По сообщениям местных СМИ, шесть человек были застрелены в разных местах округа Тейт в штате Миссисипи. 

Стрельба произошла в общине Аркабутла, сообщил местный телеканал NBC5 со ссылкой на шерифа округа Тейт Брэда Лэнса.

Новостная организация сообщила, что один инцидент произошел в магазине, где нападавший застрелил мужчину. В соседнем доме он убил женщину. 

Позже местная полиция обнаружила мертвыми еще четырех человек; двоих внутри дома и двоих снаружи.

Подозреваемого взяли под стражу после того, как его заметили в автомобиле.

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