Массовая стрельба в штате Миссисипи: первые подробности

По сообщениям местных СМИ, шесть человек были застрелены в разных местах округа Тейт в штате Миссисипи.
Стрельба произошла в общине Аркабутла, сообщил местный телеканал NBC5 со ссылкой на шерифа округа Тейт Брэда Лэнса.
Новостная организация сообщила, что один инцидент произошел в магазине, где нападавший застрелил мужчину. В соседнем доме он убил женщину.
Позже местная полиция обнаружила мертвыми еще четырех человек; двоих внутри дома и двоих снаружи.
Подозреваемого взяли под стражу после того, как его заметили в автомобиле.
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