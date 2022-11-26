Массовые протесты в Казахстане: народ недоволен переизбранием президента

В субботу, 26 ноября, Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность президента Казахстана. В Астане во Дворце независимости прошла торжественная церемония инаугурации.
Неожиданно на эту церемонию не пригласили президента рф* путина, также не было ни одного представителя ОДКБ. На инаугурации присутствовали государственные деятели, а из международных политиков – послы.
Однако после переизбрания президента на второй срок в Казахстане начались акции протеста. Пока нет информации о количестве участвующих в митингах.
На видео слышно, как периодически звучат крики «Аллах акбар».
Сообщается, что в Астане силовики отключили связь с интернетом и начали активно паковать протестующих.
Ранее Курсор сообщал, что в Казахстане заявили, что ОДКБ не будет участвовать в войне против Украины.
Также наш сайт информировал о том, что существование ОДКБ пребывает под угрозой из-за действий рф.
Кроме того, мы писали, что мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном сорвались из-за Макрона. Запланированные на 7 декабря переговоры между Азербайджаном и Арменией находятся на грани срыва из-за позиции французского президента.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!