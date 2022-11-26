Массовые протесты в Казахстане: народ недоволен переизбранием президента

В столице Казахстана начались акции протеста. Митингующие выступают на улицах против избрания президента Токаева на второй срок, силовики разгоняют людей.

В субботу, 26 ноября, Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность президента Казахстана. В Астане во Дворце независимости прошла торжественная церемония инаугурации.

Неожиданно на эту церемонию не пригласили президента рф* путина, также не было ни одного представителя ОДКБ. На инаугурации присутствовали государственные деятели, а из международных политиков – послы.

Однако после переизбрания президента на второй срок в Казахстане начались акции протеста. Пока нет информации о количестве участвующих в митингах.

На видео слышно, как периодически звучат крики «Аллах акбар».

Сообщается, что в Астане силовики отключили связь с интернетом и начали активно паковать протестующих.

Ранее Курсор сообщал, что в Казахстане заявили, что ОДКБ не будет участвовать в войне против Украины.

Также наш сайт информировал о том, что существование ОДКБ пребывает под угрозой из-за действий рф.

Кроме того, мы писали, что мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном сорвались из-за Макрона. Запланированные на 7 декабря переговоры между Азербайджаном и Арменией находятся на грани срыва из-за позиции французского президента.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!