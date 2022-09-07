СМИ: Лиз Трасс, как ожидается, поддержит позицию Джонсона в отношении Израиля

Бывшая министр иностранных дел и глава правительства Лиз Трасс пообещала дружить с еврейской общиной и, как ожидается, поддержит позицию Бориса Джонсона в отношении Израиля.

Лиз Трасс сменила Бориса Джонсона на посту премьер-министра Соединенного Королевства во вторник, 6 сентября, после перестановок в их Консервативной партии. Новый премьер-министр Великобритании заявила, что у нее много друзей-евреев, и что она будет другом евреев своей страны и Израиля в интервью лондонской Jewish Chronicle.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Решение Великобритании не поддерживать международное заявление 2017 года в поддержку решения о создании двух государств в Израиле стало переломным моментом в политике страны в отношении Израиля — частью сдвига вправо после прихода к власти предшественницы Джонсона Терезы Мэй. Раньше Великобритания обычно голосовала вместе с другими европейскими странами за политику и заявления, которые были более критическими в отношении Израиля.

Трасс говорит, что она привержена взглядам Консервативной партии на Израиль «У Великобритании нет большего друга, чем Израиль». В ходе предвыборной кампании она даже предположила, что готова перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, как это сделали США при президенте США Дональде Трампе.

Отвечая на опрос «Jewish Chronicle» о резком росте антисемитских инцидентов в британских школах, Трасс, который родилась в Оксфорде в семье профессора университета и медсестры, сказала: «Я хочу, чтобы бич антисемитизма был искоренен. Это означает изгнание этого из нашей культуры, начиная со школ».

Трасс, говоря об Иране, заявила, что «не может позволить Ирану получить ядерное оружие». Великобритания по-прежнему является участником ядерной сделки с Ираном, которая в настоящее время пересматривается.

Ранее Курсор писал, что Лиз Трасс произнесла первую речь на посту премьер-министра Великобритании. Новая глава правительства обещает, что Британию ждут «более светлые дни», несмотря на нынешний экономический кризис.

Как сообщал Курсор, Лиз Трасс стала третьей женщиной премьер-министром Великобритании. Она победила своего прямого конкурента Риши Сунака с отрывом в 35% голосов (60399 против 81326).

Напомним, что ее предшественник, Борис Джонсон, официально ушел в отставку во время аудиенции у королевы в ее поместье Балморал в Шотландии. Перед этим он выступал у дома № 10 по Даунинг-стрит и заявил, что благодаря его политике Великобритания получила экономическую силу для борьбы с энергетическим кризисом.