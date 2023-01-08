Минобороны Великобритании рассказало, чем «обеспокоена» армия рф в Украине

Сообщается, что с начала войны в Украине было ликвидировано 111 170 российских оккупантов.

Министерство обороны Великобритании в воскресенье заявило, что российское военное командование, вероятно, «озабочено» возможностью крупного украинского наступления в северной части Луганской области или в Запорожской области.

По данным Соединенного Королевства, россия* в последние недели укрепила свою оборону в Запорожской области и по-прежнему сохраняет крупные силы в этом секторе. «Крупный украинский прорыв в Запорожской области серьезно поставит под вопрос жизнеспособность российского «сухопутного моста», соединяющего ростовскую область россии и Крым», а ее успех в Луганске «еще больше подорвет» цель москвы по захвату Донбасса, заявило министерство.

«Решение о том, какой из этих угроз противодействовать в первую очередь, вероятно, является одной из центральных дилемм для российских специалистов по оперативному планированию», — заключили в министерстве.

Отметим также, что Украина сообщила свою последнюю оценку боевых потерь россии, согласно которой 111 170 военнослужащих рф были убиты на поле боя с начала войны.

Также сообщается, что за минувшие сутки россия потеряла еще три танка, пять бронетранспортеров, три артсистемы, пять беспилотных летательных аппаратов тактического звена, три грузовика и автоцистерны и одну единицу спецтехники.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.