Меган Маркл отказалась от роскоши и порадовала фанатов легким осенним луком.

В последнее время Меган Маркл радует подписчиков своим безупречным стилем.

Вечером 14 сентября, перед днем рождения Гарри, муж и жена решили насладиться местной кухней в Дюссельдорфе, Германия, поужинав в традиционном заведении и наслаждаясь традиционными немецкими блюдами и, конечно же, пивом.

Меган Маркл в этот непринужденный вечер в европейском городе выбрала узкую пару белых джинсов до лодыжек. Они были украшены незаметным разрезом сбоку у подола.

Для завершения своего уютного образа, она подобрала яркую рубашку с красным и белым воротником и комфортные бежевые балетки, отказавшись от обычных формальных костюмов и платьев, в которых мы привыкли видеть ее.

Ее темные волосы были собраны в небрежную прическу, с двумя прядями челки, которые мягко обрамляли ее лицо, когда она улыбалась на фотографии, позируя в ресторане рядом с принцем Гарри.

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Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл находились в Дюссельдорфе во время Игр непобежденных.

Согласно сообщениям СМИ, принц Гарри и Меган Маркл, как только Игры закончились, продлили свое европейское путешествие, остановившись в Португалии ради романтического отдыха.

Сообщается, что герцог и герцогиня Сассекские провели три дня на португальской части Пиренейского полуострова, где они также посетили родственника королевской семьи.

СМИ сообщают, что пара, которая сейчас уже вернулась на родину Меган в Калифорнии, остановилась у кузины принца Гарри, принцессы Евгении, и ее мужа Джека Бруксбанка в Португалии.

Курсор писал, что Меган Маркл заметили в аэропорту Лос-Анджелеса в образе за 40 тысяч долларов.