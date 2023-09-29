В последнее время Меган Маркл радует подписчиков своим безупречным стилем.
Вечером 14 сентября, перед днем рождения Гарри, муж и жена решили насладиться местной кухней в Дюссельдорфе, Германия, поужинав в традиционном заведении и наслаждаясь традиционными немецкими блюдами и, конечно же, пивом.
Меган Маркл в этот непринужденный вечер в европейском городе выбрала узкую пару белых джинсов до лодыжек. Они были украшены незаметным разрезом сбоку у подола.
Для завершения своего уютного образа, она подобрала яркую рубашку с красным и белым воротником и комфортные бежевые балетки, отказавшись от обычных формальных костюмов и платьев, в которых мы привыкли видеть ее.
Ее темные волосы были собраны в небрежную прическу, с двумя прядями челки, которые мягко обрамляли ее лицо, когда она улыбалась на фотографии, позируя в ресторане рядом с принцем Гарри.
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Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл находились в Дюссельдорфе во время Игр непобежденных.
Согласно сообщениям СМИ, принц Гарри и Меган Маркл, как только Игры закончились, продлили свое европейское путешествие, остановившись в Португалии ради романтического отдыха.
Сообщается, что герцог и герцогиня Сассекские провели три дня на португальской части Пиренейского полуострова, где они также посетили родственника королевской семьи.
СМИ сообщают, что пара, которая сейчас уже вернулась на родину Меган в Калифорнии, остановилась у кузины принца Гарри, принцессы Евгении, и ее мужа Джека Бруксбанка в Португалии.
Курсор писал, что Меган Маркл заметили в аэропорту Лос-Анджелеса в образе за 40 тысяч долларов.