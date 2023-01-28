Меладзе научил всех: российские артисты Агутин и Варум запретили аматорскую съемку своих выступлений

Российский певец Валерий Меладзе подал другим знаменитостям рф пример, как не надо делать, чтобы не лишится прибыли и не обрести проблем.

Недавний инцидент, который случился с российским исполнителем Валерием Меладзе, научил всех российских звезд, как не надо делать на корпоративах.

На новогоднем корпоративе в Дубае певец ответил на украинский лозунг «Слава Украине! — Героям слава!», что положило началу череды событий, и проблем в жизни Меладзе. Почти год артисту удавалось уходить от темы военного вторжения рф* на территорию Украины, и на частном мероприятии в арабской стране Меладзе весьма «удачно» засняли на телефон во время личного общения с гостем. И теперь на певца то в суд подают, то отменяют концерты, и еще не известно, чем закончится эта история.

Теперь стало известно, что российские исполнители Леонид Агутин и Анжелика Варум запретили снимать их во время частных выступлений. После 24 февраля 2022 года артисты заявили, что они «вне политики», и покинули россию, поселившись в Майами.

В сети появился рейдер выступления Агутина. Звездное семейство решило перестраховаться, и запретили частную съемку на корпоративах, поскольку их часто приглашают выступать у русскоязычного населения в разных странах. Что же касается того же Дубая, то Агутин будет выступать там без супруги, у которой аллергия на восточный парфюм.

Ранее «Курсор» информировал, что в россии начинают «отменять» Меладзе: кто теперь будет петь на корпоративах. Второй год подряд в Барвихе отменяют корпоратив Валерия Меладзе, который должен был приурочен к 8 марта.

Напоминаем, что Меладзе прокомментировал угрозы о лишении российского гражданства. Певец высказался касательно скандала в Дубае, где он ответил на лозунг «Слава Украине!».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!