Мэр Киева предупредил об «апокалиптическом сценарии»

«Жители должны быть готовы к скорому отъезду и запастись едой, водой, одеждой и документами», — сказал он.

Мэр Киева Виталий Кличко сослался на российские бомбардировки объектов гражданской инфраструктуры по всей Украине.

«Этой зимой в столице возможен апокалиптический сценарий — и хотя сейчас об эвакуации говорить рано, жители должны быть готовы к скорому отъезду и запастись едой, водой, одеждой и документами», — сказал Кличко, добавив: «Киев может лишиться энерго-, водо- и теплоснабжения, что приведет к апокалипсису, как в голливудских фильмах, учитывая низкие температуры».

Ранее Курсор писал, что ВСУ уничтожили уже 93 080 российских, раненых — в разы больше.

Кроме того, две страны присоединились к иску Украины в суде ООН о геноциде со стороны россии.