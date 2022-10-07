Меркель считает, что мир в Европе невозможен без участия рф

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нельзя игнорировать угрозы президента рф владимира путина в контексте войны в Украине. Кроме этого, она отметила, что прочный мир в Европе возможен лишь при участии российской федерации.

Такое заявление политик сделала на церемонии, которая была посвящена 77-летию Süddeutsche Zeitung в Мюнхене.

Меркель отметила, что полномасштабное нападение россии на Украину стало «глубоким поворотным моментом». По ее мнению, нужно более серьезно относиться к словам путина, а не рассматривать «их как блеф с самого начала».

«Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась», — отметила Меркель.

Ранее Курсор писал, что Ангела Меркель назвала неожиданную причину агрессивной внешней политики россии. Также Меркель сказала, что может снова стать посредником в переговорах между российской федерацией и Украиной, когда они возобновятся.

Кроме этого, президент США Джо Байден заявил, что мир все ближе к ядерному «Армагеддону». Президент США говорит, что знает, что президент рф владимир путин не шутит, когда он говорит об использовании оружия массового уничтожения, но Белый дом сохраняет свою ядерную позицию неизменной.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Байден заявил, что путин не остановится на Украине, Европе грозит хаос.