Меркель сделала заявление касательно войны в Украине

По словам Меркель, вопрос о ее участии в урегулировании конфликта в Украине даже «не стоит».

Об этом она сказала в интервью Corriere della Sera.

Меркель отметила, что она не знает, как может завершиться война, развязанная россией*. Однако добавила, что война россии против Украины когда-нибудь закончится переговорами.

«Есть разница между навязанным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытой и дружеской беседой», — добавила Меркель.

Меркель сказала, что, когда она занимала пост канцлера Германии, то принимала решения касательно россии и Украины, руководствуясь разумной логикой.

«Речь шла о попытке предотвратить войну, подобную нынешней. То, что это не удалось, не означает, что попытка была ошибочной», — сказала политик.

Ранее Курсор писал, что экс-канцлер Германии сожалеет, что не смогла убедить путина не вторгаться в Украину. Меркель заявила на этой неделе, что за несколько месяцев до февральского вторжения рф в Украину у нее больше не было возможности убедить главу рф путина не вторгаться.

Курсор также сообщал, что Ангела Меркель назвала неожиданную причину агрессивной внешней политики россии. Также Меркель сказала, что может снова стать посредником в переговорах между российской федерацией и Украиной, когда они возобновятся.