Месть хакеров: иранское агентство по атомной энергетике пострадало от кибератаки

Иранские хакеры присоединились к общей волне протестов в стране, спровоцированных смертью Махсы Амини и теперь переросших в массовое недовольство правящим режимом.

Организация по атомной энергии Ирана сообщила о взломе сервера электронной почты, в результате чего конфиденциальная информация была опубликована в общем доступе.

Об этом сообщает Haaretz.

Иранская хакерская группа Black Reward опубликовала в Твиттере заявление, что она взломала и обнародовала информацию, касающуюся иранской ядерной деятельности.

Целью хакеров стала месть за ситуацию в стране, опубликованном в субботу. Киберорганизация заявила о поддержке протестующих в Иране и назвала свои действия атакой «во имя Махсы Амини и во имя всех женщин, жизни и свободы».

Обнародованная хакерами информация содержала важные данные о «контрактах и соглашениях о разработке атомной энергии» и «графики управления и эксплуатации различных частей Бушерской электростанции».

Группа Black Reward заявила, что этот шаг был сделан с целью привлечения внимания общественности.

Иранские СМИ написали: «Содержимое электронных писем пользователей содержит технические сообщения, а также рутинные и текущие повседневные сообщения».

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