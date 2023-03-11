МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Ирана

Министерство иностранных дел Азербайджана вручило официальную ноту протеста послу Ирана.
Об этом сообщает «Интерфакс Азербайджан».
Отмечается, что причиной столь резкого дипломатического шага стала военная провокация иранских ВВС на границе с Азербайджаном.
Сегодня, 11 марта, военный самолет армии Ирана непрерывно летал в районе иранско-азербайджанской границы.
«Самолет пролетал на расстоянии 3-5 км от государственной границы, а в некоторых случаях и над государственной границей», — подчеркнули азербайджанские власти.
Азербайджан вызвал в министерство иностранных дел посла Ирана в Баку Сейеду Аббасу Мусави. Дипломату была вручена официальная нота протеста.
«Решительно осуждаем иранскую сторону за такой провокационный шаг, призываем дать соответствующие разъяснения и воздерживаться от подобных провокационных шагов в будущем», — говорится в ноте Азербайджана.
Как сообщал Курсор, ЦАХАЛу не будет позволено использовать Азербайджан в качестве базы дозаправки в случае нападения на Иран. Об этом заявил недавно назначенный посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов.
Он опроверг сообщения о том, что его страна подготовила аэродром, предназначенный для оказания помощи Израилю, если он решит атаковать иранские ядерные объекты, и позволила «Моссаду» создать филиал в Азербайджане для наблюдения за происходящим в Иране.
«Азербайджан с самого начала заявил, что не будет вмешиваться во внутренние дела других стран и не позволит использовать свою территорию против других стран. Это потому, что мы ожидаем, что другие страны не будут вмешиваться в наши внутренние дела», — сказал дипломат.
Ранее мы писали, что Израиль и США договорились об усилении координации по Ирану, в частности касаемо предотвращения разработки Тегераном ядерного оружия.