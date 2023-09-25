Миллиардер Брэнсон заявил, что спасет Землю - как он это сделает

Британец намерен бороться с изменениями климата на нашей планете.

Британский миллиардер Ричард Брэнсон привлек внимание своим недавним объявлением о создании коалиции под названием "Сторожевые планеты" (Planetary Guardians). Основной целью этого объединения является борьба с изменением климата и экологическими проблемами.

Об этом пишет "The Independent".

В состав коалиции входят 14 влиятельных активистов и лидеров мнений, среди которых актер Роберт Редфорд и бывший президент Колумбии, лауреат Нобелевской премии Мануэль Сантос. Брэнсон описал подход этих лидеров к решению экологических проблем как "планетарный", что подразумевает широкий обзор и принятие мер на глобальном уровне.

«Если вы не можете чего-нибудь должным образом измерить, вы не сможете это и починить. Идея состоит в том, что мы будем замерять девять основных планетарных показателей каждый год», – заявил британец.

Цели и задачи коалиции "Сторожевые планеты" включают в себя вопросы, связанные с площадью дождевых лесов, изменением климата и исчезновением видов. Участники коалиции стремятся использовать измеряемые показатели, чтобы призвать международное сообщество к решению этих проблем.

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, который насчитывает 73 года, является основателем космической компании Virgin Galactic. Эта компания достигла границы космоса, переместив экипаж с туристами. Сам же Брэнсон принимал участие в суборбитальном полете. Согласно рейтингу Forbes, его состояние оценивается примерно в 2,9 миллиарда долларов.

Напомним, ученые заявили, что человечество отделяет от планетарной катастрофы всего три шага.