Министр Франции надела свитер с радужными рукавами в Катаре, чтобы поддержать права ЛГБТ

14:48, Сегодня
Мировые новости, Спорт
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Фото: Pixabay

«Было важно выразить свою поддержку прав человека в целом, особенно прав ЛГБТ…», — сказала министр.

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что на четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре в субботу она надела свитер с рукавами цвета радуги в знак поддержки прав ЛГБТ.

Удеа-Кастера, бывшая профессиональная теннисистка, наблюдала за игрой из VIP-ложи, когда Франция обыграла Англию со счетом 2:1 и стала на шаг ближе к защите своего титула.

Права сообщества ЛГБТК+ и использование символа радуги неоднократно обсуждались на чемпионате мира по футболу в Катаре, где гомосексуальность является незаконной.

«Было важно выразить свою поддержку прав человека в целом, особенно прав ЛГБТ… и сделать это неагрессивно по отношению к Катару, который является нашим партнером», — сказала она радио Franceinfo.

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