Министр Франции надела свитер с радужными рукавами в Катаре, чтобы поддержать права ЛГБТ

«Было важно выразить свою поддержку прав человека в целом, особенно прав ЛГБТ…», — сказала министр.

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что на четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре в субботу она надела свитер с рукавами цвета радуги в знак поддержки прав ЛГБТ.

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra avec un pull aux manches arc-en-ciel lors de France-Angleterre https://t.co/0PBZXm8Aci pic.twitter.com/kfQnLOgGKn — BFMTV (@BFMTV) December 11, 2022

Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, présente au Qatar pour Angleterre-France a expliqué que le pull aux bandes arc-en-ciel qu'elle a enfilé pour l'occasion marquait son « engagement pour les droits humains en général, notamment des droits LGBT » https://t.co/NUdRKdfBWu pic.twitter.com/nHOgtgqomq — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 11, 2022

Удеа-Кастера, бывшая профессиональная теннисистка, наблюдала за игрой из VIP-ложи, когда Франция обыграла Англию со счетом 2:1 и стала на шаг ближе к защите своего титула.

Права сообщества ЛГБТК+ и использование символа радуги неоднократно обсуждались на чемпионате мира по футболу в Катаре, где гомосексуальность является незаконной.

«Было важно выразить свою поддержку прав человека в целом, особенно прав ЛГБТ… и сделать это неагрессивно по отношению к Катару, который является нашим партнером», — сказала она радио Franceinfo.

France's Minister for Sports, Amélie Oudéa-Castéra, wore a rainbow sleeve today in an apparent show of support for the LGBTQ+ community. pic.twitter.com/siMEV5eDjc — Get French Football News (@GFFN) December 10, 2022

Ранее Курсор писал, что Определились все участники полуфиналов футбольного ЧМ-2022 в Катаре.

Тренер сборной Бразилии уходит в отставку после вылета с ЧМ-2022.