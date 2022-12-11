Министр Франции надела свитер с радужными рукавами в Катаре, чтобы поддержать права ЛГБТ

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что на четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре в субботу она надела свитер с рукавами цвета радуги в знак поддержки прав ЛГБТ.
Удеа-Кастера, бывшая профессиональная теннисистка, наблюдала за игрой из VIP-ложи, когда Франция обыграла Англию со счетом 2:1 и стала на шаг ближе к защите своего титула.
Права сообщества ЛГБТК+ и использование символа радуги неоднократно обсуждались на чемпионате мира по футболу в Катаре, где гомосексуальность является незаконной.
«Было важно выразить свою поддержку прав человека в целом, особенно прав ЛГБТ… и сделать это неагрессивно по отношению к Катару, который является нашим партнером», — сказала она радио Franceinfo.
Ранее Курсор писал, что Определились все участники полуфиналов футбольного ЧМ-2022 в Катаре.
Тренер сборной Бразилии уходит в отставку после вылета с ЧМ-2022.