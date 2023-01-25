Министр обороны Германии рассказал, когда отправленные в Украину Leopard 2 будут введены в строй

Германия подтвердила, что направит в Украину 14 танков Leopard 2, и разрешила другим странам экспортировать такие же танки в Киев.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в среду, что танки, которые Германия направит в Украину, могут быть введены в строй примерно через три месяца. Ранее канцлер Олаф Шольц объявил, что Германия поставит 14 танков Leopard 2 в качестве дополнительной военной поддержки Украине. Киев заявил, что ему нужно около 300 танков.

Писториус добавил, что украинские силы будут обучены обращению с танками, прежде чем они будут отправлены. Другие европейские страны, включая Польшу и Испанию, заявили, что также будут поставлять танки Leopard 2 в Украину.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду поприветствовал решение Германии направить в Украину танки Leopard 2, заявив, что «первый танковый шаг сделан».

Ермак добавил, что Украине для продвижения в войне нужна «танковая коалиция». «Нам нужно много «Леопардов», — сказал он.

Посол рф* в Германии сергей нечаев назвал решение Берлина направить танк в Украину «чрезвычайно опасным».

Нечаев предупредил, что этот шаг «выводит конфликт на новый уровень конфронтации» и «противоречит» заявлениям немецких политиков о том, что страна не желает ввязываться в войну в Украине.

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