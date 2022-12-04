Министр обороны США выступил с обвинением в адрес рф

Министр обороны США: россия втягивает мирных жителей в войну в Украине.

Министр обороны США обвинил рф* в «преднамеренной жестокости» в войне с Украиной, заявив, что москва специально наносит удары по мирным жителям.

Ллойд Остин выступил с обвинением 3 декабря во время своей речи на Форуме национальной обороны имени Рональда Рейгана в Калифорнии.

«С преднамеренной жестокостью россия держит под прицелом гражданских лиц и гражданские цели, — сказал Остин. — Российские атаки привели к гибели детей, разрушению школ и разрушению больниц».

Тем не менее, сказал Остин, Пентагон также обеспокоен перерастанием конфликта в Украине в войну США с москвой.

«Мы не будем втянуты в путинскую войну», — сказал он.

«Курсор» сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

Еще Курсор писал, что часть ракет для ударов по Украине россия отправляет прямо с конвейера — разведка.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!