Министр обороны Украины обратился к военным рф

Резников подчеркнул, что российские военные никого не «освобождают» в Украине, а уничтожают целые города, где совсем недавно их считали хорошими соседями.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к российским военнослужащим с призывом не терять время на войне против Украины и спасти рф* от трагедии, а российскую армию – от унижения.

Об этом говорится в видеообращении Алексея Резникова, которое записано на русском языке.

Его слова, прежде всего, адресованы офицерам и командованию русской армии. Глава Минобороны заявил, что руководство рф обмануло и предало российских военных, отправляя их насмерть за чьи-то фантазии и ложные цели.

«Это послание из Киева. Меня зовут Алексей Резников. Я – министр обороны Украины. Я обращаюсь к солдатам и матросам, сержантам и старшинам, мичманам, офицерам, генералам и адмиралам русской армии. Я не оговорился. Именно русской армии. В первую очередь мои слова адресованы офицерам и командованию. Потому что вам принимать решение», – сказал глава оборонного ведомства.

Резников подчеркнул, что российские военные никого не «освобождают» в Украине, а уничтожают целые города, где совсем недавно их считали хорошими соседями и говорили по-русски.

«Вас обманули и предали. Вам обещали легкую прогулку, а отправили в ловушку. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели. Теперь вас не слушают. Потому что послушать вас сейчас значит признать ошибки. А в москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы героически погибли в битве с вымышленными полчищами НАТО.

Многие из вас уже поняли – вас отправили умирать не за правое дело. Может, потому ваш лидер прячется в бункере, а не держит удар рядом с вами? Он боится вашего прозрения, презрения и справедливого гнева», – сказал министр обороны.

Он также подчеркнул, что украинцы гордятся своими защитниками и делают все возможное, чтобы освободить пленных.

Министр задал риторический вопрос, о том, кем войдут в историю те, кто пришел с войной в Украину.

“Я вам скажу, что будет дальше. Тысячи российских ребят погибнут. Еще больше останется без рук, без ног. Но их опозорят. А вас сделают виновными. И снова предадут. Как уже предавали не раз”, – заявил Резников.

Ранее Курсор писал, что ВСУ освободили село в Херсонской области и оказалось, что армия рф жила вместе со свиньями.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!