Минобороны обсудило с Германией детали продажи Arrow 3

Израиль и Германия обсудили стратегическое сотрудничество в условиях растущей иранской угрозы на Ближнем Востоке.

Чиновники министерства обороны Израиля встретились в Берлине с представителями минобороны Германии. На встрече обсудили двустороннее стратегическое сотрудничество между странами.

Об этом сообщило во вторник министерство обороны Израиля.

Среди обсуждаемых вопросов также рассматривали предложения Израиля о поставке Германии системы противовоздушной обороны Arrow 3 производства Israel Aerospace Industry.

Генеральный директор министерства обороны Израиля генерал-майор ЦАХАЛа (в отставке) Амир Эшель встретился с государственным секретарем Федерального министерства обороны Германии Бенедиктом Циммером.

Представители военно-политического бюро министерства обороны Израиля, а также управления министерства оборонных исследований и разработок также приняли участие, встретившись с представителями берлинского Управления по сотрудничеству в области стратегических вооружений, канцелярии государственного секретаря и бюро по Ближнему Востоку.

В ведомстве отчитались, что обсуждались вопросы глобального и регионального стратегического сотрудничества, включая растущую иранскую угрозу и глобальные последствия российско-украинской войны.

Страны намерены расширить исследования и разработки в сфере региональных и глобальных событий.

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