В Германии оценили возможность создания бесполетной зоны над Украиной после ракетного взрыва в Польше

Создание бесполетной зоны создаст угрозу прямой конфронтации между рф* и НАТО, заявил представитель правительства Германии после того, как во вторник в результате ракетного взрыва в Польше недалеко от украинской границы погибли два человека.
Пресс-секретарь сказал: «Вместе со всеми нашими союзниками мы согласны с тем, что хотим избежать дальнейшей эскалации этой войны в Украине».
Берлин предложит поддержку польской ПВО, заявил представитель министерства обороны на очередной пресс-конференции в среду.
Представитель министерства иностранных дел Германии заявил также, что встреча НАТО после взрыва во вторник не была основана на статье 4 учредительного договора альянса, в соответствии с которой члены могут выносить на обсуждение любой вызывающий обеспокоенность вопрос.
Ранее Курсор писал, что СМИ выяснили, какая ракета могла ударить по Польше.
Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Польши нет убедительных доказательств того, кто выпустил ракету, вызвавшую взрыв в деревне недалеко от украинской границы.
Наша редакция сообщала, что россия совершила самый массированный ракетный обстрел Украины. По всей стране вводят экстренные отключения света.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!