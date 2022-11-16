В Германии оценили возможность создания бесполетной зоны над Украиной после ракетного взрыва в Польше

Германия отказывается от бесполетной зоны, говоря, что это может привести к конфронтации между НАТО и рф.

Создание бесполетной зоны создаст угрозу прямой конфронтации между рф* и НАТО, заявил представитель правительства Германии после того, как во вторник в результате ракетного взрыва в Польше недалеко от украинской границы погибли два человека.

Пресс-секретарь сказал: «Вместе со всеми нашими союзниками мы согласны с тем, что хотим избежать дальнейшей эскалации этой войны в Украине».

Берлин предложит поддержку польской ПВО, заявил представитель министерства обороны на очередной пресс-конференции в среду.

Представитель министерства иностранных дел Германии заявил также, что встреча НАТО после взрыва во вторник не была основана на статье 4 учредительного договора альянса, в соответствии с которой члены могут выносить на обсуждение любой вызывающий обеспокоенность вопрос.

Ранее Курсор писал, что СМИ выяснили, какая ракета могла ударить по Польше.

Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Польши нет убедительных доказательств того, кто выпустил ракету, вызвавшую взрыв в деревне недалеко от украинской границы.

Наша редакция сообщала, что россия совершила самый массированный ракетный обстрел Украины. По всей стране вводят экстренные отключения света.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!