Минздрав обновил данные по коронавирусу в Израиле: более 30 тысяч новых заболевших

Согласно информации от министерства здравоохранения Израиля, в стране на данный момент 1263 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

В министерстве здравоохранения сообщили, что за прошедшие сутки было выявлено 33,374 новых заболевших коронавирусом в Израиле. При этом всего было сделано 115,904 проверок.

На данный момент 291 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также сообщается, что 9,139 человек скончались с начала распространения эпидемии в Израиле.

Кроме того, в Израиле продолжается кампания вакцинации населения:

661 тысяч 355 человек вакцинированы четвертой дозой;

4 миллиона 447 тысяч 657человек вакцинированы третьей дозой;

6 миллионов 102 тысячи 839человек вакцинированы второй дозой;

6 миллионов 692 тысячи 594человек вакцинированы первой дозой.

Ранее Курсор сообщал, что медики назвали препараты, которую могут справиться со штаммом Омикрон.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что ученые намерено заразили нескольких людей коронавирусом, чтобы провести эксперимент.

Еще напомним, что ученые рассказали, без какого витамина риски заболеть коронавирусом возрастают в разы.

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