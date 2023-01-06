Многомиллионные трасты Абрамовича перед войной в Украине были переоформлены на его детей — СМИ

Абрамовича, имеющего российское, израильское и португальское гражданство, называют прокремлевским олигархом. Сама Абрамович отрицает финансовые связи с кремлем.

Десять секретных офшорных трастов, созданных в интересах российского олигарха романа абрамовича*, были быстро реорганизованы в начале февраля 2022 года, за три недели до российского полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом свидетельствуют документы, попавшие в распоряжение британского издания The Guardian.

Отмечается, что трасты, владеющие активами абрамовича на миллиарды долларов, были изменены для передачи бенефициарного права собственности его детям. Эти изменения сделали семерых детей абрамовича, младшему из которых девять лет, бенефициарами трастов, владеющих активами на сумму не менее 4 млрд долларов, хотя их общая стоимость может быть гораздо выше.

Масштабная реорганизация финансовых дел абрамовича началась всего через несколько дней после того, как правительства западных стран пригрозили ввести санкции против российских олигархов в случае вторжения.

Документы, по всей видимости, были получены в результате взлома кипрского офшорного поставщика услуг, который управляет трастами абрамовича. Большой объем документов был передан СМИ на условиях анонимности.

Отметим, что правительства Великобритании и ЕС считают абрамовича прокремлевским олигархом и в марте 2022 года ввели против него санкции за то, что он, по их мнению, извлекает выгоду из близких отношений с путиным. Абрамович отрицает финансовые связи с кремлем и подал судебный иск, чтобы отменить меры ЕС.

Абрамович, имеющий российское, израильское и португальское гражданство, не был включен в санкционный список США. По информации СМИ, Украина попросила Белый дом не вводить против него санкции, так как бизнесмен стал неофициальным посредником в мирных переговорах.

Как сообщал Курсор, Абрамович и другие российские олигархи требуют в Евросуде компенсации за ущерб от санкций.

Также Курсор информировал о том, что олигарха Абрамовича заметили у Стены Плача.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!