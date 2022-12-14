Moderna сообщила о первом успехе вакцины против рака кожи

Компания заявила, что противораковая вакцина снизила риск рецидива или смерти на 44% в сочетании с иммунотерапией Keytruda от Merck.

Фармацевтическая компания Moderna объявила вчера во вторник о положительных и обнадеживающих результатах вакцины против рака меланомы.

Согласно отчетам компании, вакцина снижает риск смерти или рецидива заболевания на 44% по сравнению со стандартным лечением.

У 157 пациентов, получивших девять доз вакцины, наблюдались признаки синдрома отмены, и они хорошо реагировали на лечение по сравнению с теми, кто не получил вакцину.

Однако важно отметить, что это предварительное исследование, проведенное на небольшой группе пациентов. Кроме того, у каждого пациента немного разные белки меланомы, поэтому им придется производить вакцину индивидуально для каждого пациента, что затруднит массовое производство вакцины.

Отметим также, что акции Moderna Inc. выросли более чем на 22% после новостей о том, что ее сотрудничество с Merck по разработке противораковой вакцины принесло обнадеживающие результаты.

Обе фирмы заявили, что сочетание индивидуальной противораковой вакцины Moderna и иммунотерапии Merck Keytruda снизило риск рецидива или смерти пациентов на 44% по сравнению с применением только Keytruda. «Эти положительные результаты представляют собой важную веху в нашем сотрудничестве с Moderna», — сказал д-р Дин Ю. Ли, президент исследовательских лабораторий Merck.

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