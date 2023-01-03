В Иране сделали дерзкое заявление в войне в Украине

В Иране заявили, не страна не является частью российско-украинской войны.

Официальный представитель МИД Ирана заявил в понедельник, что Иран не является частью войны между россией и Украиной, отвергнув «безосновательные» обвинения в адрес Тегерана.

«Иран не является частью конфликта в Украине, и безосновательные обвинения в адрес Ирана не помогут решить вопрос», — заявил Нассер Канаани на пресс-конференции.

Он отметил, что официальные лица Ирана и Украины обменялись мнениями по поводу обвинений, и ни Украина, ни другие обвинители не смогли найти никаких доказательств своих обвинений.

«Оборонное сотрудничество Ирана (с другими странами) основано на общих интересах и осуществляется в соответствии с международными законами и правилами», — сказал Канаани, добавив, что оборонное сотрудничество между Ираном и россией осуществлялось до украинского конфликта.

Украинские власти должны прекратить выдвигать «безосновательные и ложные обвинения» против Ирана, сказал иранский пресс-секретарь.

Украина и страны Запада обвинили Иран в экспорте дронов-камикадзе в россию для использования в продолжающейся войне в Украине, что Иран неоднократно отвергал.

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Кроме того, в США отреагировали на скандальное заявление нового министра Эли Коэна о войне в Украине.

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