Мощная песчаная буря накрыла Тегеран: закрыты школы и правительственные учреждения

На прошлой неделе власти также закрыли школы в Тегеране и других провинциях из-за аналогичной песчаной бури, но сегодня впервые были закрыты правительственные учреждения.

Школы и правительственные учреждения закрыты в иранской столице и других частях страны после очередной песчаной бури, охватившей Тегеран, сообщает государственное телевидение.

В отчете говорится, что качество воздуха очень плохое, а загрязнение пылью высокое. Это третья сильная песчаная буря в Иране с середины апреля.

Another sandstorm hits Baghdad leading to 4,000 suffocation cases. pic.twitter.com/thu7paK7cy — Tehran Times (@TehranTimes79) May 17, 2022

Вчера в аэропортах на западе Ирана были отменены или задержаны десятки рейсов.

Курсор ранее писал, что Иран рассматривает возможность экспорта газа в Европу.

Кооме того, в настоящее время Иран пытается завершитьпроизводство и установку 1000 усовершенствованных центрифуг IR6, в том числе на новом подземном объекте, строящемся недалеко от Натанза, заявил во вторник министр обороны Бени Ганц.

Также напомним, что иранские власти сообщили об открытии нового завода, основной продукцией которого станут беспилотники. Военный завод расположен в Таджикистане.