Мощное наступление армии рф на востоке Украины: в британской разведке сделали заявление

Российские оккупационные силы и «вагнеровцы», вероятно, контролируют большую часть небольшого городка Соледар на востоке Украины после тактических наступлений за последние четыре дня, сообщило британское министерство обороны в регулярном отчете разведки во вторник.

Официальные лица в Киеве заявили, что москва* активизировала мощное наступление на Соледар в промышленном регионе Донбасса, вынуждая украинские войска отражать волну атак во главе с «вагнеровцами» вокруг города соляных шахт и близлежащих фронтов.

Соледар находится в нескольких милях от Бахмута, где войска обеих сторон понесли тяжелые потери в одной из самых ожесточенных позиционных войн с тех пор, как россия вторглась в Украину почти 11 месяцев назад.

«Российская ось Соледар, скорее всего, является попыткой окружить Бахмут с севера и нарушить украинские пути сообщения», — добавила Великобритания в своей разведывательной сводке.

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Кроме того, Евросоюз и G7 готовят десятый пакет санкций против россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.