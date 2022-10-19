Моссад продолжит операции в Малайзии по поимке членов ХАМАС: есть новые цели

Ссылаясь на неназванные источники, газета New Straits Times сообщила, что Моссад вычислил по крайней мере шестерых человек, предположительно работающих на ХАМАС в Малайзии, несмотря на неудачную операцию по похищению, приписываемую Моссаду в конце прошлого месяца.

28 сентября программист из Сектора Газа, связанный с ХАМАСом, был похищен вместе со вторым палестинским арабом из Куала-Лумпура. Похитители, как сообщается, местные жители, работавшие на «Моссад», потеряли второго человека, которому удалось сбежать и предупредить власти.

Программист был доставлен в отдаленный курортный дом, используемый ячейкой Моссада в Хулу-Лангате. Два следователя Моссада дистанционно допросили программиста в видеозвонке на конспиративную квартиру.

По сообщению New Straits Times, после одного дня в плену местная полиция обнаружила и освободила программиста, взяв под стражу несколько человек, связанных с ячейкой Моссада.

Аресты попали в заголовки газет и вызвали споры в стране с мусульманским большинством. Тем не менее, по сообщениям, Моссад нацелился как минимум на шестерых других палестинских арабов, проживающих в Малайзии, в том числе на нескольких, работающих преподавателями в местных университетах, где они преподают инженерное дело.

Неудачный заговор 28 сентября и продолжающиеся нападения на связанных с ХАМАС ученых и программистов в Малайзии, получившие, как сообщается, название «Операция «Скорпион», подчеркивают усилия ХАМАСа по дистанцированию своих инженеров и других высокопоставленных чиновников от сектора Газа.

Ранее Курсор писал, что в Малайзии будут судить предполагаемых агентов Моссада. Попытка похищения жителя Газы, предположительно связанного с ХАМАСом, произошла в Куала-Лумпуре 28 сентября.

Курсор сообщал, что ХАМАС вербует малайзийских «кибертеррористов» для атак против Израиля. Согласно новым сообщениям, ХАМАС вербует студентов колледжей для проведения кибератак против Израиля и Запада.