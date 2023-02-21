Мужчина нашел семейный клад спустя 80 лет: детали любопытной истории

Мужчина раскопал бесценное сокровище, зарытое его семьей во время Второй мировой войны. Новость о потрясающем кладе, найденном спустя 80 лет, опубликовали на сайте Кейптаунского университета. В ней подробно рассказывается о том, как семья Глазевских закопала свое серебро и бежала из своего поместья в восточной Польше в сентябре 1939 года перед наступающей советской армией. Четверо сыновей семьи поселились в разных уголках мира, но никогда не забывали о сокровищах, которые оставили после себя.

Перед своим поспешным отъездом четверо братьев закопали семейное серебро в яме на участке. Их отец Адам остался в Польше и прожил еще 20 лет, но они так и не смогли его увидеть, сообщается на сайте университета.

Ян Глазевский, внук Адама, наконец обнаружил сокровище, используя карту, нарисованную его отцом Густавом. Он получил карту в 1989 году и начал поиски фамильного серебра. Но его надежды рухнули, когда он посетил старый семейный дом и обнаружил, что от него остался только подвал.

«Это (нахождение серебра) было действительно похоже на ситуацию, похожую на то, как если бы я пытался найти иголку в стоге сена», — сказал Глазевский на университетской лекции.

Он вернулся туда еще раз в 2019 году, но столкнулся с другой проблемой: территория заросла кустами, а подвал уже не был так виден, как раньше, что делало поиск клада практически невыполнимой задачей.

Но решительный Глазевский отказался сдаваться и попросил помощи у местных жителей. Подключился и 92-летний директор школы, и после трех дней поисков им удалось найти закопанное серебро.

Man Finds Buried Family Silver After 80 Years Using Map Left By Father https://t.co/UK2jd4RX1s pic.twitter.com/grkAa1MQ5p — NDTV News feed (@ndtvfeed) February 20, 2023

Глазевский нашел серебряные подсвечники, канделябры, молочники, безделушки, монеты и медальоны, золотой крест с аметистами, кубки и несколько охотничьих ружей.

Читайте также: археологи нашли обезглавленные скелеты на римском кладбище.