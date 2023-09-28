Также названо самое "смертоносное" время суток.

Ученые в рамках нового исследования обнаружили интересные факты, связанные со временем смерти людей.

Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи из Гарвардской медицинской школы установили, что чаще всего люди умирают в 11 часов утра. Любопытно, что на время смерти влияет генетика, потому что люди с определенным генотипом GG умирают приблизительно 18 часов вечера.

Кроме времени суток, речь также идет о самом "смертоносном" дне в году. Эксперты установили, что это 31 декабря, когда во многих странах празднуют Новый год.

По мнению исследователей, на это влияют не праздничные вечеринки, а, скорее, общее напряжение во время этого периода. Так, в это время люди часто меняют режим сна и питания, употребляя множество вредных продуктов. Также люди склонны игнорировать плохое самочувствие в суматохе после праздников.

Впрочем, этими интересными наблюдениями все не исчерпывается. Оказалось, что наиболее высокий риск смерти среди дней недели зафиксирован в субботу. Вероятно, на это влияют пик смертности от передозировки наркотиков, частота ДТП и использование огнестрельного оружия в выходные дни.

Вероятно, ученым все лучше дается понимание и изучение феномена смерти. Вне всяких сомнений, это до сих пор очень таинственное явление, но если мы будем лучше понимать факторы, влияющие на летальные исходы, тогда мы сможем помочь окружающим лучше заботиться о своем здоровье и избегать различных опасностей.

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