Жительница Техаса во время прогулки на пляже обнаружила «странную» рыбу

В январе женщина из Техаса (США) решила прогуляться вдоль берегов Порт-Боливара и заметила на пляже странную рыбу. Она сфотографировала свою находку и спросила у друзей в Facebook, не знают ли они, что это за существо.

Сюзанна Шоат Арсено опубликовала в сети две фотографии этой устрашающей рыбы с небольшими, но острыми зубами. И ей ответил научный директор по прибрежному рыболовству Техасских парков и дикой природы Марк Фишер. По его словам, это может быть угорь, более известный как Echiophis Punctifer, который обитает в западной и восточной части Атлантического океана, включая Мексиканский залив, Кубу, северную часть Южной Америки, на глубине от 40 до 100 метров.

Эксперт отметил, что живут эти угри в мелководных заливах и лагунах, где прокладывает норы в иле и песке. Самцы могут достигать максимальной общей длины 180 сантиметров.

Точно неизвестна причина из-за которой существо вынесло на берег, но это часто происходит из-за плохой погоды и течения.

A woman walking along the beach posted a photo on the Bolivar Beachcombers Facebook page and the comments are hilarious! https://t.co/6pFO8Ma1dn — FOX West Texas (@FOXWestTexas) January 16, 2023

«Курсор» писал ранее, что на пляже Иья-Комприда в Бразилии во время прогулки местные жители нашли гигантскую кисть с длинным пальцами. По словам авторов находки, этот объект был огромным и вряд ли мог быть человеческого происхождения, потому что кисть была слишком длинной.

Еще мы писали, что археологи и географы из Манчестерского университета нашли сотни следов древних животных и людей на пляже в Мерсисайде (Англия).

Напомним, что во Флориде (США) в октябре пронесся сильнейший ураган «Иан», а после него начался другой «Николь». Серия стихийных бедствий не только принесла огромное количество разрушений на побережье, но и стала причиной некоторых открытий.