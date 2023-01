Жительница Техаса во время прогулки на пляже обнаружила «странную» рыбу

В январе женщина из Техаса (США) решила прогуляться вдоль берегов Порт-Боливара и заметила на пляже странную рыбу. Она сфотографировала свою находку и спросила у друзей в Facebook, не знают ли они, что это за существо.

Сюзанна Шоат Арсено опубликовала в сети две фотографии этой устрашающей рыбы с небольшими, но острыми зубами. И ей ответил научный директор по прибрежному рыболовству Техасских парков и дикой природы Марк Фишер. По его словам, это может быть угорь, более известный как Echiophis Punctifer, который обитает в западной и восточной части Атлантического океана, включая Мексиканский залив, Кубу, северную часть Южной Америки, на глубине от 40 до 100 метров.

Эксперт отметил, что живут эти угри в мелководных заливах и лагунах, где прокладывает норы в иле и песке. Самцы могут достигать максимальной общей длины 180 сантиметров.

Точно неизвестна причина из-за которой существо вынесло на берег, но это часто происходит из-за плохой погоды и течения.

