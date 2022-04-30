Мужчину из Питтсбурга обвинили в краже иудаики из десятков еврейских домов

Двадцатилетний житель Беличьего холма Эндрю Клинтон не еврей. Но когда полиция Питтсбурга обыскала дом его родителей, они обнаружили несколько ящиков с иудаикой, которые были украдены.

Амулеты Хамса, меноры, книги, миниатюрные израильские флаги и даже семейные фотографии были среди большой коллекции предметов, обнаруженных при обыске.

Об этом сообщает Times of Israel.

Клинтон обвиняется в краже их из домов местных еврейских жителей. Ему было предъявлено обвинение в более чем дюжине краж, хотя многие из предметов не могли быть возвращены, потому что о них никогда не сообщалось как о краже.

Преступник использовал различные методы, чтобы проникнуть в еврейские дома: он выдавал себя за подрядчика, ландшафтного дизайнера, специалиста по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и гинеколога. Также использовал вымышленное имя для публикации в частной еврейской группе Питтсбурга в Facebook и притворялся либо евреем, либо заинтересованным в обращении.

Клинтон также посещал мероприятия еврейской общины, пока раввины не начали выражать обеспокоенность его поведением, а несколько еврейских учреждений не начали запрещать ему вход в помещение.

Все это, похоже, было сделано для того, чтобы собрать свою коллекцию украденных еврейских артефактов. Полиция просит членов еврейской общины Питтсбурга помочь в установлении новых жертв краж молодого человека, чтобы они могли вернуть вещи их законным владельцам.

Не все его украденные вещи были еврейскими по своей природе. По словам полиции, он также украла тысячи долларов наличными, десятки подписанных бейсбольных мячей и огнестрельное оружие.

Курсор писал ранее, что глава службы здравоохранения Израиля подверглась нападению возле своего дома.