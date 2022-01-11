На Аляске лоси начали нападать на местных жителей из-за снега

Животные, как и люди, предпочитают ходить по расчищенным улицам и проявляют агрессию, если их вынуждают покинуть протоптанные тропинки.

Еще в конце 2021 года на Аляске участились случаи нападения лосей на людей. Все дело в большом количестве снега, который выпал в этом американском штате. Так, лоси начали чаще заходить в города и хоть по расчищенным улицам.

Об этом сообщает AP.

По словам биолога Департамента рыбы и дичи Фэрбенкса Тони Холлиса, животные готовы атаковать человека, если он будет прогонять его с протоптанной дорожки в снег.

Более того, лоси заранее готовятся отражать атаку, а потому стали вести себя более агрессивно по отношению к людям. При этом они подходят к домам и автомобилям людей, а потому местные жители пугаются.

Эксперты утверждают, что людям надо ждать, пока лось сам уйдет, а не пытаться его прогнать. Холлис заявил, что эти животные очень упрямы в условиях стресса.

Напомним, что самец аляскинского лося весит приблизительно 630 килограмм, а самка около 480 килограмм.

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