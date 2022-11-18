На аукционе продадут кусочек свадебного торта короля Чарльза III

На аукционах часто продают предметы, принадлежащие членам королевской семьи, потому что они пользуются большим спросом. В том числе с молотка уходят и кусочки свадебных тортов. Очередь дошла и до торта нового короля Великобритании Чарльза III и королевы Камиллы.

Об этом пишет Еxpress.

Цена за лот стартует с 600 фунтов стерлингов (почти 2 500 шекелей). Фруктовый торт для королевской пары, которая поженилась в 2005 году, испекла владелица кондитерской Sophisticake Дон Бланден. Для его приготовления ей потребовалось 1080 яиц и 20 бутылок коньяка.

Кусочек десерта хранится в сине-розовой памятной банке, на которой указан день свадьбы Чарльза III и королевы Камиллы. Они поженились на гражданской церемонии в Виндзорской ратуше, за которой последовало благословение в часовне Святого Георгия. На втором мероприятии присутствовала и тогдашняя королева Елизавета II.

На следующей неделе кусочек свадебного торта выставят на торги на аукционе Keys в Эйлшеме (Норфолк).

«Курсор» писал ранее, что на аукционе продадут кусок фруктового торта со свадьбы принца Чарльза и Дианы Спенсер, который хранят в праздничной коробочке уже 41 год.

Еще мы писали, что на аукционе Reeman Dansie Auctioneers в Колчестере (Англия) за 10 тысяч долларов была продана кожаная сумка, которую специально для принцессы Дианы создал модный дом Lana Marks.

Напомним, на аукцион Silverstone продали Ford Escort RS Turbo Series 1 1985 года выпуска, который был любимым автомобилем принцессы Дианы.