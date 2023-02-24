На черепе человека, похороненного 3000 лет назад, нашли следы операции на мозге

Археологи были удивлены, обнаружив в скелете человека, погребенного под полом здания бронзовой эпохи, следы операции на головном мозге. По данным CNN, это было место захоронения двух братьев, живших в 15 веке до нашей эры. Находки знаменуют собой самый ранний пример трепанации — хирургической процедуры создания отверстия в черепе без повреждения подлежащих тканей, говорится в сообщении. Братья жили между 1550 г. до н.э. и 1450 г. до н.э., и их останки были найдены при раскопках гробницы в древнем городе Тель-Мегиддо.

Доказательства операции обнаружили на черепе старшего брата, которому, как полагают, было от 20 до 40 лет. Археологи сказали, что его скальп был срезан, а затем острым инструментом был извлечен квадратный кусок черепа из его лобной кости.

Исследование с подробным описанием открытия опубликовано в журнале PLOS ONE.

CNN цитирует заявление ведущего автора Рэйчел Калишер: «У нас есть доказательства того, что трепанация была универсальным, широко распространенным типом хирургии на протяжении тысячелетий».

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