«На наших руках будет кровь»: Шон Пенн выступил с призывом к Байдену

Шон Пенн удвоил свой призыв к Соединенным Штатам поставить Украине современные истребители на фоне войны страны против рф*.

62-летний актер, который впервые заявил Белому дому о потребности Украины в самолетах в марте прошлого года, сказал, что неожиданная поездка президента Джо Байдена в Киев на этой неделе является «чрезвычайно обнадеживающей».

«Нет сценария, при котором Украина проиграет эту битву», — сказал двукратный обладатель премии «Оскар» в новом интервью Politico.

«Украинцы будут драться до последней капли крови. И эта капля крови будет на наших руках, если мы не вооружим их добросовестно», — сказал он.

Напомним, что через две недели после того, как рф вторглась в Украину, звезда Голливуда в Твиттере призвал правительства США и Польши предоставить Украине истребители.

Актер объяснил, что истребителей, которые в настоящее время используют украинцы, недостаточно для борьбы с более совершенной российской авиацией.

«Украинцы летают без управляемых ракет, — сказал он Politico. — В то время как российские истребители могут зафиксироваться, запустить управляемую ракету с расстояния 100 километров, а затем нырнуть в безопасное воздушное пространство».

Администрация Байдена столкнулась с растущим давлением, чтобы предоставить Украине современные истребители со стороны как республиканских, так и демократических законодателей, а также украинских правительственных чиновников, включая президента Владимира Зеленского.

В прошлом месяце Байден сказал репортеру Белого дома «нет», когда его спросили, планирует ли он отправить Украине истребители F-16.

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До полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.